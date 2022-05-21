Литва откажется от электроэнергии из России 22 мая

Импорт электроэнергии из России в Литву прекратится 22 мая. Биржевой оператор Nord Pool приостановит торги от единственного импортера в Балтии «Интер РАО», сообщило министерство энергетики Литвы.

Министр энергетики страны Дайнюс Крейвис назвал ситуацию «бесконечно важной вехой» на пути к энергетической независимости, причем не только для страны.

«Это наш знак солидарности с Украиной, потому что не можем позволить, чтобы наши деньги финансировали российскую военную машину», — заявил он.

Крейвис отметил, что Литва придет к независимости за счет местного производства зеленой энергии.

Страна первой из ЕС отказалась от российского газа в начале апреля. В министерстве энергетики подчеркнули, что Литва полностью обеспечивает себя голубым топливом, которое поступает через терминал в порту Клайпеды. Президент страны Гитанас Науседа отметил, что если Литва смогла отказаться от российского газа, то сможет и вся Европа.