Мир 29 ноября 2023, 00:15 Литва отказалась закрывать КПП на границе с Россией вслед за Финляндией МВД Литвы: страна не будет вслед за Финляндией закрывать КПП на границе с РФ Unsplash

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Власти Литвы не видят необходимости вслед за Финляндией закрывать все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом говорится в пресс-релизе министра внутренних дел Агне Билотайте.

Глава ведомства отметила, что у литовских властей есть четкие индикаторы угроз, в соответствии с которыми предпринимаются меры реагирования.

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«Пока мы не видим необходимости для регионального решения. У границ Литвы пока спокойно», — подчеркнула Билотайте.

При этом она добавила, что Литва поддерживает Финляндию, которая решила закрыть все пункты пропуска на границе с Россией.

Финские власти закроют КПП для лиц, ищущих убежище, до 13 декабря, сообщил премьер-министр Петтери Орпо. Пересечь границу смогут только грузовики.

Жители городов Финляндии 25 ноября вышли на митинги против закрытия границы с Россией. Акции состоялись в том числе в Хельсинки и Тампере. Люди пришли на протесты под лозунгами: «Я хочу увидеть свою бабушку», «Откройте границы», «Давайте не будем забывать о Конституции», сообщили «Известия».