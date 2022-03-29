Литва отказалась закрывать консульство России в Клайпеде

Литва заявила, что не будет закрывать российское консульство в городе Клайпед. Об этом написал kp.ru.

Литвыа имеет обязательства по транзиту в Калининградскую область РФ, пояснил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.

«У Литвы есть обязательства, которые шире, чем у других стран Евросоюза, в том числе это касается транзита в Калининград. Мы не можем их не придерживаться и в одностороннем порядке прекратить работу генерального консульства России в Клайпеде», — сказал он.