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    20 марта 2022, 15:19

    Литва отказалась поддерживать свой бизнес в случае национализации в России

    Литва отказалась компенсировать убытки бизнеса из-за национализации компаний в России

    Максим Зинкин

    Литва не выплатит денежных средств тем бизнесменам, которые рискуют потерять свой бизнес в России в случае национализации. Об этом в эфире телеканала LRT сообщила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

    «Если вы решите вести бизнес в России, то рискуете потерять собственность из-за национализации. Очень жаль, но литовским налогоплательщикам платить за это не стоит», — сказала она.

    Власти Литвы призывают соотечественников не вести никаких коммерческих дел в России. Однако проблема связана с тем, что подобного учета не ведется и точное количество бизнесменов неизвестно.

    После начала специальной военной операции РФ на Украине многие зарубежные компании приостановили свою деятельность в России.

    Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак выступил с предложением национализировать производства компаний, которые ушли из России.

    СМИ сообщили, что список из 59 компаний, которым грозит этот процесс, передан в Генпрокуратуру и правительство РФ.