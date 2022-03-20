Литва отказалась поддерживать свой бизнес в случае национализации в России

Литва не выплатит денежных средств тем бизнесменам, которые рискуют потерять свой бизнес в России в случае национализации. Об этом в эфире телеканала LRT сообщила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

«Если вы решите вести бизнес в России, то рискуете потерять собственность из-за национализации. Очень жаль, но литовским налогоплательщикам платить за это не стоит», — сказала она.

Власти Литвы призывают соотечественников не вести никаких коммерческих дел в России. Однако проблема связана с тем, что подобного учета не ведется и точное количество бизнесменов неизвестно.

После начала специальной военной операции РФ на Украине многие зарубежные компании приостановили свою деятельность в России.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак выступил с предложением национализировать производства компаний, которые ушли из России.

СМИ сообщили, что список из 59 компаний, которым грозит этот процесс, передан в Генпрокуратуру и правительство РФ.