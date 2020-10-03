Литва отказалась отзывать дипломата из Белоруссии

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз рекомендовал Литве и Польше отозвать своих послов из Минска. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отказался это сделать.

«Мы точно не намерены отзывать [посла] на консультации и точно не будем ничего предпринимать в вопросе сокращения персонала. Мы не заинтересованы в сокращении каналов сотрудничества, общения, мы видим множество проблем в этом и сами точно не будет прибегать к такой инициативе, поскольку не видим в этом пользы», — привел портал Delfi слова Линкявичюса.

Глава литовского МИД отметил, что Белоруссия только предложила отозвать послов, а не потребовала. По его словам, на заявление Глаза он отреагировал с разочарованием и сожалением. Линкявичюс подчеркнул, что таких решений вполне можно было ожидать от Белоруссии.

«Можно было ожидать, ведь такие угрозы или предупреждения уже не в первый раз слышны <…>, они не раз заявляли, что предпримут меры, упоминалось и расторжение дипломатических отношений, это, по крайней мере, в риторике», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Минск отзывает для консультаций своих послов из Литвы и Польши. Властям этих двух стран он порекомендовал сделать тоже самое.