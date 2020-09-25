Литва отказалась от «Северного потока-2» и призвала его остановить

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал газопровод «Северный поток — 2» не экономическим, а геополитическим проектом. Депутаты обличили «агрессию и цинизм» Москвы в ситуации с блогером Алексеем Навальным и призвали ЕС ужесточить антироссийские санкции.

В сообщении пресс-службы выборного органа сказано, что «Северный поток-2» лишь усилит зависимость Европы от российского газа.

«Сейм предлагает ФРГ отказаться от проекта газопровода „Северный поток-2“, а ЕС призывает к большей диверсификации источников и поставщиков энергоносителей», — сказано в сообщении.

В пресс-службе компании-оператора строительства газопровода Nord Stream 2 AG сообщили РБК, что не будут комментировать политические дебаты и заявления.

«Наш проект базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергетических компаний, пять из которых представляют страны ЕС», — заявили в компании.

Ранее стало известно, что межпартийная группа сенаторов США внесла на рассмотрение Сената новый пакет антироссийских санкциях, связанных с делом блогера Алексея Навального.