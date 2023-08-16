Мир 16 августа 2023, 15:59 Литва назвала сроки закрытия двух пропускных пунктов на границе с Белоруссией Литва закроет два пропускных пункта на границе с Белоруссией 18 августа РИА «Новости»

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Приостановку работы контрольно-пропускных пунктов (КПП) в Шумскасе и Тверячюсе власти Литвы перенесли с 15 на 18 августа. Как сообщил ТАСС, такие изменения власти балтийской республики внесли в постановление об экстремальной ситуации государственного масштаба.

Первоначально Минтранс Литвы намеревался прекратить работу двух КПП с 15-го числа. Но собрать все правительство республики для принятия этого решения не получилось — девять министров находились в отпусках. Для кворума по внесению изменений в принятые постановления необходимо более половины из 15 членов правительства.

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Еще одной причиной отсрочки могло стать празднование дня Успения Девы Марии, которое отмечают католики Литвы и Белоруссии. В балтийской республике это выходной день, и многие верующие отправляются в костелы соседней страны.

Очередное заседание правительства Литвы, где власти примут решение о прекращении работы двух КПП, состоится в среду, 16 августа.

Заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс заявил, что закрытие двух из шести КПП станет ответной мерой на растущие угрозы со стороны Белоруссии. Он не исключил, что вслед за пунктами в Шумскасе и Тверячюсе работать прекратят и остальные КПП на границе.