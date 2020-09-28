Литва назвала Россию посредником в диалоге между официальным Минском и белорусами

Россию призвали сотрудничать для установления диалога между властями Белоруссии и населением страны. В Литве заявили, что уже приложили определенные усилия для разрешения ситуации.

Президент Литвы Гитанас Науседа указал в интервью газете Le Figaro на возможности «обеспечить прогрессивный ответ на события в Белоруссии». По его мнению, посредничать в этом должны европейские страны, особенно Франция, а также РФ.

«Мы уже приложили усилия такого рода, но хотели бы, чтобы к нам присоединились и другие страны», — сказал Науседа. Мирный диалог между Минском и гражданским обществом необходимо строить при участии России, заметил он.

Президент Литвы предположил, что в будущем белорусский лидер Александр Лукашенко способен на переговоры, если «ситуация изменится». Пока что против республики необходимо ввести санкции. Согласия на предыдущем саммите ЕС по этому вопросу достичь не удалось.

«Нам необходимо показать нашу солидарность, иначе это нанесет ущерб имиджу и авторитету Европы», — заявил Науседа.

В Белоруссии с 9 августа начались массовые протесты. На улицы люди вышли после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил с 80,1% Александр Лукашенко. На прошлой неделе состоялась его инаугурация.