Литва научит ВСУ обращаться с оружием

Украинские военные переймут опыт литовских коллег. Об этом заявил командующий армией прибалтийской республики генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. О старте сотрудничества ВСУ с литовскими инструкторами он рассказал на пресс-конференции в Минобороны. Его слова процитировал ТАСС.

«Мы готовы принять в Литве для обучения украинских военных специалистов и подготовить их для работы с вооружением, которым мы пользуемся», — сказал Рушпис.

Он отметил, что Литва регулярно направляет Незалежной военную помощь. Также республика планирует организовать обучение для украинских инструкторов «для максимального эффекта».

Ранее Литва в числе других стран Балтии получила особое разрешение США на поставки оружия Украине. Они отправили ВСУ противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные системы Stinger.