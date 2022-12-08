Мир 08 декабря 2022, 17:09 Литва может продлить режим ЧП на границе с Россией и Белоруссией

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В Литве может продлиться режим ЧП на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил RT со ссылкой на слова министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

«Правительство с учетом нестабильной ситуации в регионе считает необходимым продлить действие режима чрезвычайного положения», — сказала она.

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Режим чрезвычайного положения в приграничных районах хотят продлить до 16 марта 2023 года.

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