08 декабря 2022, 17:09
Литва может продлить режим ЧП на границе с Россией и Белоруссией
В Литве может продлиться режим ЧП на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил RT со ссылкой на слова министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
«Правительство с учетом нестабильной ситуации в регионе считает необходимым продлить действие режима чрезвычайного положения», — сказала она.
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Режим чрезвычайного положения в приграничных районах хотят продлить до 16 марта 2023 года.
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Литва
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