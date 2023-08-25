Мир 25 августа 2023, 16:34 Литва, Латвия и Польша сделают хуже себе закрытием границ с Белоруссией — Лукашенко Лукашенко: Литва, Латвия и Польша сделают себе хуже закрытием границ Hannes P Albert/dpa/globallookpress

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Литва, Латвия и Польша, закрыв границы с Белоруссией, сделают хуже только себе. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко, сообщило БелТА.

«Литву, Латвию я не совсем понимаю. Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза, чтобы только не попали под него, хотят выпендриться. Но это же боком вылезет», — сказал президент Белоруссии.

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Лукашенко отметил, что на республике закрытие границ не отразится: государство не работает через эти страны. По словам белорусского лидера, Литва, Латвия и Польша «сделают хуже только себе и своим людям».

Ранее Лукашенко заверил, что Белоруссия всегда будет помогать России. При этом, если киевский режим не перейдет границу республики, то страна не будет участвовать в противостоянии, заверил он.

Несмотря на стабильную обстановку у границы с Белоруссией, украинские войска решили усилить свои подразделения в Волынской области.