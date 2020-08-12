Литва, Латвия и Польша предъявили Лукашенко ультиматум

Президент Литвы Гитанас Науседа заявили, о плане разрешения белорусского кризиса, который подготовили Латвия, Польша и Литва. Если эта посредническая миссия провалится, Минск окажется под угрозой европейских и национальных санкций.

Гитанас Науседа сообщил об этом на пресс-конференции, на которую прибыл после беседы с президентом Латвии Эгилсом Левитсом

«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации», — заявил цитирует его пресс-служба. Науседа подчеркнул, что белорусские власти должны отказаться от применения силы, освободить задержанных и начать диалог с представителями гражданского общества.

Литовский президент сообщил, что три страны готовы выступить посредниками в организации этого процесса. Кроме того, Минску было предложено создать национальный совет для диалога власти и оппозиции.

Науседа добавил, что в случае отказа от плана к Белоруссии будут применены национальные и европейские санкции.

«Ближайшим соседям Беларуси, в том числе Литве, нужна стабильная, демократическая, независимая и процветающая Беларусь. Все это несовместимо с событиями последних дней, за которыми мы с большой тревогой наблюдаем», — сказал Науседа.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что состоявшиеся в Белоруссии выборы «не были ни свободными, ни справедливыми», и Евросоюз может ввести санкции против лиц, ответственных за «насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов».