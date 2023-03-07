Мир 07 марта 2023, 16:18 Литва и ФРГ договорились усиливать восточный фланг НАТО flickr

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Литва и Германия сошлись на том, что нужно усиливать восточный фланг НАТО, в том числе системами противовоздушной обороны, заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас на пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом в Вильнюсе. Трансляцию вело Литовское радио и телевидение.

«Мы с Германией договорились о необходимости усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО, и, без сомнения, это должно включать дислокацию не только дополнительных истребителей союзников, но и средств противовоздушной обороны», — констатировал Анушаускас.

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В последнее время восточноевропейские члены Североатлантического альянса часто высказываются о желании поражения России в спецоперации на Украине. Ранее стало известно, что против такой риторики выступил президент США Джо Байден. Как писали американские СМИ, во время недавнего визита в Польшу он оказал в связи с этим давление на лидеров прибалтийчких стран.

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