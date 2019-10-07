  • Литва готова к увеличению потока СПГ из Штатов

    07 октября 2019, 18:19

    Артур Блянихов

    Вильнюс готов обсудить возможное увеличение импорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, передает ИА RNS.

    По словам литовского премьера Саулюса Сквернялиса, увеличение экспорта американского СПГ в Балтийский регион усилит конкуренцию и принесет пользу всем, в том числе и соседям Литвы.

    В ходе встречи с главой Минэнерго США Ричардом Перри глава кабмина обратил внимание на «небезопасность» Белорусской АЭС и напомнил о жесткой позиции Литвы по блокировке импорта электроэнергии с этой станции.

    Сквернялис призвал американских партнеров принять более активное участие в этом вопросе.

    «Министр энергетики США Ричард Перри пообещал поддержку», — отмечается в сообщении литовского правительства.