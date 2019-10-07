Литва готова к увеличению потока СПГ из Штатов

По словам литовского премьера Саулюса Сквернялиса, увеличение экспорта американского СПГ в Балтийский регион усилит конкуренцию и принесет пользу всем, в том числе и соседям Литвы.

В ходе встречи с главой Минэнерго США Ричардом Перри глава кабмина обратил внимание на «небезопасность» Белорусской АЭС и напомнил о жесткой позиции Литвы по блокировке импорта электроэнергии с этой станции.

Сквернялис призвал американских партнеров принять более активное участие в этом вопросе.

«Министр энергетики США Ричард Перри пообещал поддержку», — отмечается в сообщении литовского правительства.