Лицом кофейной сгущенки в Белоруссии стал темнокожий «Антошка». Производителя обвинили в расизме

Рогачевский молочноконсервный комбинат представил новый дизайн упаковки для сгущенного молока. Теперь линейка выглядит так: вареная сгущенка «Егорка», вареная сгущенка с какао «Иванушка», вареная сгущенка с цикорием «Аленушка» и вареная сгущенка с кофе «Антошка». Последнюю упаковку украшает портрет темнокожего мальчика. Пользователи обвинили производителя в расизме. Комментарии к посту закрыли.

В беседе с изданием Zerkalo представители предприятия пояснили, что никаких отсылок к расизму они не закладывали. Там объяснили, что выбрали портрет темнокожего ребенка как отсылку к Бразилии, где, по мнению производителей, находится родина кофе.

«Родина кофе — Бразилия (Эфиопия, — прим. ред.), поэтому было принято решение разместить на баночке бразильского мальчика», — пояснили представители завода. Они особо отметили, что на рисунке есть пальмы и футбол, которые ассоциируются с латиноамериканской страной.

К ажиотажу в социальных сетях на заводе отнеслись с пониманием. При этом там отметили, что удалось обратить внимание на продукт, поэтому претензий к возмущенным пользователям нет.

Пока рогачевской сгущенки в продаже нет, но на заводе уверены, что покупатели изменят свое мнение о дизайне, когда попробуют продукцию.