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    17 января 2021, 13:12

    Лицевой паралич случился у 13 израильтян после вакцинации Pfizer

    Алена Макаренко

    Легкий лицевой паралич поразил 13 граждан Израиля после вакцинации препаратом Pfizer. Об этом сообщило издание Ynet со ссылкой на минздрав страны.
    Лицевой паралич случился у 13 израильтян после вакцинации Pfizer

    Один из вакцинированных рассказал, что лицевой паралич сохранялся в течение 28 часов. Несмотря на это в ведомстве не видят причин отказываться от следующего этапа прививочной кампании и советуют обеспечить граждан второй дозой вакцины.

    Ученые пока не установили, с чем связан побочный эффект.

    Первую дозу вакцины получили около двух миллионов человек.

    Это уже не первый случай, когда после использования Pfizer появились пострадавшие. Ранее препарат вызвал тяжелую аллергию у медика из Нью-Йорка. В Норвегии расследуется смерть 23 человек, получивших Pfizer. Речь идет о пожилых людях с ослабленным иммунитетом.

    Китайские специалисты в области здравоохранения призвали приостановить использование препарата Pfizer при вакцинации пожилых людей. Такое заявление было сделано как раз после новостей из Норвегии. Иммунологи сообщили, что новая вакцина на основе РНК разрабатывалась в спешке, никогда масштабно не использовалась для предотвращения инфекционных заболеваний, а ее безопасность еще предстоит подтвердить. В Норвегии используются две вакцины от коронавируса: Comirnaty от BioNTec / Pfizer и Moderna.