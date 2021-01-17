Лицевой паралич случился у 13 израильтян после вакцинации Pfizer

Один из вакцинированных рассказал, что лицевой паралич сохранялся в течение 28 часов. Несмотря на это в ведомстве не видят причин отказываться от следующего этапа прививочной кампании и советуют обеспечить граждан второй дозой вакцины.

Ученые пока не установили, с чем связан побочный эффект.

Первую дозу вакцины получили около двух миллионов человек.

Это уже не первый случай, когда после использования Pfizer появились пострадавшие. Ранее препарат вызвал тяжелую аллергию у медика из Нью-Йорка. В Норвегии расследуется смерть 23 человек, получивших Pfizer. Речь идет о пожилых людях с ослабленным иммунитетом.

Китайские специалисты в области здравоохранения призвали приостановить использование препарата Pfizer при вакцинации пожилых людей. Такое заявление было сделано как раз после новостей из Норвегии. Иммунологи сообщили, что новая вакцина на основе РНК разрабатывалась в спешке, никогда масштабно не использовалась для предотвращения инфекционных заболеваний, а ее безопасность еще предстоит подтвердить. В Норвегии используются две вакцины от коронавируса: Comirnaty от BioNTec / Pfizer и Moderna.