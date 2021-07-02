Лицензию русскоязычного радио аннулировали в Латвии

В Латвии аннулировали лицензию Radio PIK, которое вещает на русском языке. Главред радиостанции Янис Кузинс объяснил РИА ФАН, почему это произошло.

«Мы 9 мая ставили в эфире песни военных лет, музыку времен СССР. Давали слово оппозиции. Не выражали западные ценности. До последнего боролись за право русскоязычных людей иметь свое радио. А еще мы хвалили Путина», — цитирует Кузинса «Политика сегодня».

В качестве других причин закрытия журналист назвал то, что латвийским властям неудобно слушать правду о том, что европейские корпорации экономически оккупировали страну, а местный бизнес уничтожен.