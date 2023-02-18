Мир 18 февраля 2023, 08:28 Лицемерное молчание. Во Франции раскритиковали западные СМИ за позицию по ЧП в Огайо Французский политик Асселино: СМИ Запада не молчали бы при взрыве химикатов в России YouTube

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Журналисты Запада лицемерно молчат о «Чернобыле в Огайо», так как экологическая катастрофа произошла не в России или Китае, а в США. Об этом написал в Twitter лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

«Огромная экологическая катастрофа происходит после взрыва в Огайо. Вероятно, это затронет все северное полушарие», — отметил Асселино.

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Он подчеркнул, что если бы такая масштабная экологическая катастрофа произошла в России или Китае, то западные СМИ круглосуточно осуждали бы халатность лидеров этих стран Владимира Путина и Си Цзиньпина. Но, так как это случилось в США, журналисты молчат.

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Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов подчеркнул, что США и их союзники превратили экологию в политику, не замечая катастрофы в Огайо. Сенатор Алексей Пушков счел неудивительной такую реакцию американских властей.