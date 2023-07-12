Мир 12 июля 2023, 09:49 Лицемерная природа очевидна. Китай пообещал дать решительный отпор любым действиям НАТО Дипмиссия Китая в ЕС: дадим отпор действиям НАТО, наносящим ущерб правам и интересам piqsels

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Китай намерен защищать суверенитет и безопасность стран, поэтому даст отпор любым действиям НАТО, которые наносят ущерб правам и интересам КНР. Такое заявление сделала дипломатическая миссия Китая в ЕС, написало РИА «Новости».

«НАТО, будучи продуктом холодной войны, известен своими злодеяниями», — сказали в представительстве.

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Военно-политический блок, подчеркнули в дипмиссии КНР, не выполняет свои обязанности, а только обвиняет другие страны, создает противостояние, вмешивается в дела государств, которые даже не являются членами альянса.

«Лицемерная природа НАТО проявлена в полной мере, а стремление к экспансии и гегемонии — очевидно», — сказано в сообщении.

Накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО во время саммита в Вильнюсе договорились противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая. Также представители стран — членов альянса решили, что политика КНР — вызов безопасности военно-политического блока.

Попытки сдерживать Китай, в том числе из-за сотрудничества КНР с Россией, предпринимали еще на саммите G7 в Хиросиме. Задачей США и их союзников стало устранение геополитических конкурентов, претендующих на «самостоятельное место в мировом раскладе».

КНР не собирается терпеть такое отношение. Ранее республика уже преподала жесткий урок США и Европе, серьезно ограничив экспорт редкоземельных металлов, использующихся в производстве микросхем.