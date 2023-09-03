Мир 03 сентября 2023, 21:25 Лицемерие увидели в словах Зеленского о жизни в Крыму Заявившего об отсутствии цивилизации в Крыму Зеленского обвинили во лжи РИА «Новости»

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Ложью и лицемерием назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о жизни в Крыму после вхождения в состав России представители межнациональной миссии полуострова Заур Смирнов. В беседе с РИА «Новости» он не исключил, что украинский лидер сможет сам убедиться в ошибочности своего заявления, когда его в клетке доставят в Крым.

Смирнов подчеркнул, что только после 2014 года на полуострове появились качественные дороги, а жизнь стала по настоящему цивилизованной. В этом уже успели убедиться не только местные жители и приезжающие туристы, но иностранные делегации.

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«Слова Зеленского — сплошное лицемерие и ложь. С 2014 года в Крыму побывали многочисленные делегации из различных стран мира, и все они отмечали небывалое развитие и преобразование полуострова в сравнении с украинским периодом», — заявил Смирнов.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что Крым потерял всех туристов и местным жителям негде работать, так как туда не идет бизнес. Он добавил, что без возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины мир на европейском континенте не установится.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов на этой неделе назвал цену квартиры в Ялте, ранее принадлежащей президенту Украины Владимиру Зеленскому. Стоимость недвижимости оценили в сумму от 200 до 300 тысяч долларов (более 29 миллионов рублей).