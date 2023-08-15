Мир 15 августа 2023, 14:12 Лицемерие США завело однополярный мир в глубокий кризис Глава СВР Нарышкин назвал оторванность от реальности главной проблемой США РИА «Новости»

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Слепая вера американских властей в исключительное право диктовать всему миру свои правила привела к масштабному кризису. Отказ США видеть глобальные изменения и начало зарождения многополярного мира стало их главной проблемой. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на XI Московской конференции по международной безопасности выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что американские власти до сих пор считают себя мировым гегемоном с правом диктовать миру правила, которым не соответствуют сами.

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«Главная проблема Вашингтона — это его стремительно растущая оторванность от реальности. Американская элита давно живет в известном ей одной радужном мире, где США по-прежнему безраздельно хозяйничают на планете», — заявил Нарышкин.

Директор СВР подчеркнул, что такое лицемерие и попытки поставить себя в качестве глобального морального камертона привели однополярный мир к кризису, на котором вырастет новая реальность с равными правами и сотрудничеством стран, о которых говорит Россия.

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин в начале июня заявил, что Запад совершил большую ошибку, когда допустил, что сможет одержать победу над Россией при помощи оружия. Свое заблуждение они передали украинским боевикам, чья ликвидация доказала неправильность такой позиции.