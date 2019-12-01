Лица китайцев стали сканировать при покупке сим-карт

Власти Китая ввели обязательную процедуру для покупки сим-карт. Сотовые операторы теперь должны не только требовать документы, но и проводить сканирование лица. Такая процедура необходима, чтобы избежать мошенничества и обеспечить защиту прав граждан.

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Как пишет «Би-би-си», о новых правилах еще в сентябре объявило Министерство промышленности и информационных технологий Китая. Но требование по сканированию лица начало действовать 1 декабря.

Три месяца были даны операторам, чтобы подготовиться к нововведению. Согласно ему процедура должна проводиться с помощью искусственного интеллекта, который будет сопоставлять фотографию в паспорте с реальным лицом человека.

Также компаниям необходимо сделать СМС-рассылки гражданам и внести некоторые изменения в договоры.

Раньше покупателей сим-карт просто фотографировали, но власти Китая уверены, что новые правила помогут в борьбе с интернет-мошенниками. Кроме того, ожидается, что принятая мера сможет обеспечить «эффективную защиту законных прав и интересов граждан в киберпространстве».