Теракты против ведомств и должностных лиц пресекли в Белоруссии

В Белоруссии удалось предотвратить ряд терактов, которые готовили против объектов госведомств и отдельных должностных лиц. Они угрожали жизням большого количества людей.

Об этом сообщил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения. К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живем. И мы принимаем соответствующие меры», — отметил он.

Тертель уточнил, что полицейские республики недавно обнаружили тайник с большим количеством тротила, пластида и взрывных устройств. Их могли использовать, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. По словам главы КГБ, только тротила нашли десятки килограммов.

Он подчеркнул, что полиция и силовые структуры страны принимают необходимые меры, чтобы предотвратить негативное развитие событий. При этом КГБ видит неприкрытые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. По словам Тереля, в ведомстве отметили попытки давления на судебную и правоохранительную системы республики. Иностранные государства используют для этого в том числе дипломатический корпус.