Литовца приговорили к штрафу и ограничению свободы за призыв к насилию против русских

Четырежды судимого жителя Литвы приговорили к штрафу в размере 500 евро и ограничению свободы на четыре месяца за «публичную дискриминацию в отношении русских». Также мужчине предстоит пройти программу коррекции поведения. Об этом сообщил местный портал Delfi.

По данным издания, литовец оставил комментарий к публикации с цитатой президента республики Гитанаса Науседы в соцсети. Речь шла о том, что власти Литвы принимают усилия к окончанию «авантюры России» на Украине. В своем комментарии мужчина призвал к насилию против русских. При этом он, согласно заключению суда, «выделял их по национальному признаку, <…> насмехался над русскими, вызывал ненависть к ним». Суд решил, что мужчина планировал воплотить угрозы в жизнь.

Осужденный признал вину и раскаялся. Он пояснил, что действовал из-за ситуации на Украине, но «в целом не против русских, русские не виноваты в том, что происходит». Это стало смягчающим фактором. Отягчающим же обстоятельством стало количество судимостей и то, что срок давности по последнему делу — о порче чужого имущества — еще не истек.