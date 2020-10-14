Литовский политик призвал свою страну «не лаять» на Россию

Экс-мэр литовского города Каунас Витаутас Шустаускас считает, что Литва могла бы жить лучше, если бы сохранила хорошие отношения с Россией. Он посоветовал властям «не лаять» на российских коллег.

«Если бы не лаяли, как собаки, на Россию, жили бы хорошо… За бензин платили бы, наверное, несколько центов только», — сказал Шустаускас. Его процитировало издание «Sputnik Литва».

Однако, по его мнению, внешняя политика страны вряд ли изменится после парламентских выборов. Экс-мэр Каунаса считает текущее отношение Вильнюса к Москве неправильным.

Шустаускас добавил, что еще в 1992 году говорил в сейме о том, что с такими соседями, как Россия и Белоруссия, экономика Литвы могла бы процветать. Об этом написала газета «Известия».

Выборы в сейм состоятся в Литве 18 октября. Второй тур может пройти 25 октября.

В последние месяца Литва фигурирует в мировых новостях в связи с политическим кризисом в Белоруссии, где после выборов президента начались протесты. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко.

Однако другой экс-кандидат Светлана Тихановская утверждает, что большинство белорусов голосовало за нее. Тем не менее спустя несколько дней после выборов она покинула Минск и уехала в Литву. Оттуда Тихановская делает громкие политические заявления. На днях она поставила Лукашенко ультиматум.