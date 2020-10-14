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    14 октября 2020, 08:21

    Литовский политик призвал свою страну «не лаять» на Россию

    Наза Салех Захи

    Экс-мэр литовского города Каунас Витаутас Шустаускас считает, что Литва могла бы жить лучше, если бы сохранила хорошие отношения с Россией. Он посоветовал властям «не лаять» на российских коллег.
    Литовский политик призвал свою страну «не лаять» на Россию

    «Если бы не лаяли, как собаки, на Россию, жили бы хорошо… За бензин платили бы, наверное, несколько центов только», — сказал Шустаускас. Его процитировало издание «Sputnik Литва».

    Однако, по его мнению, внешняя политика страны вряд ли изменится после парламентских выборов. Экс-мэр Каунаса считает текущее отношение Вильнюса к Москве неправильным.

    Шустаускас добавил, что еще в 1992 году говорил в сейме о том, что с такими соседями, как Россия и Белоруссия, экономика Литвы могла бы процветать. Об этом написала газета «Известия».

    Выборы в сейм состоятся в Литве 18 октября. Второй тур может пройти 25 октября.

    В последние месяца Литва фигурирует в мировых новостях в связи с политическим кризисом в Белоруссии, где после выборов президента начались протесты. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко.

    Однако другой экс-кандидат Светлана Тихановская утверждает, что большинство белорусов голосовало за нее. Тем не менее спустя несколько дней после выборов она покинула Минск и уехала в Литву. Оттуда Тихановская делает громкие политические заявления. На днях она поставила Лукашенко ультиматум.