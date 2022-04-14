Литовский политик Ягелавичус заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО опасно для Прибалтики

Член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус считает, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, то это создаст угрозу для Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что это создаст дополнительное напряжение во взаимоотношениях с Россией. Кроме того, в результате будут заблокированы Балтийское море и Калининград, поэтому Россия в ответ также предпримет какие-то шаги.

«Возможно, ей придется пробивать какой-то коридор, тогда возникнет угроза для Литвы, Латвии и Эстонии», — пояснил Ягелавичус.