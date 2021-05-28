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    28 мая 2021, 18:58

    В Литве выпустили памятные монеты с ошибкой. На них отчеканили надпись на латышском языке

    Андрей Иванов

    В Литве выпустили партию памятных монет номиналом два евро, посвященную биосферному заповеднику Жувинтас. На некоторые из них нанесли надпись на латышском языке. Об этом сообщил сайт Банка Литвы.

    В Литве выпустили памятные монеты с ошибкой. На них отчеканили надпись на латышском языке

    «Обращаем ваше внимание, что некоторые из памятных монет номиналом два евро, посвященных биосферному заповеднику Жувинтас, в нумизматической упаковке содержат производственную ошибку в надписи по краю», — рассказал регулятор.

    По данным сайта, вместо литовской фразы «Свобода, единство, процветание» на монетах выбили «Боже, благослови Латвию» на латышском. Литовский монетный двор начал внутреннее расследование и ввел дополнительные меры контроля и профилактики.

    Регулятор принес свои извинения за эту ошибку и напомнил, что у монет есть двухлетняя гарантия. Также их можно вернуть в течение двух недель в случае покупки в интернет-магазине. Как сообщил Банк Литвы, бракованных монет во всей партии около 10%.

    В 2018 году в Литве анонсировали выпуск первой в мире криптомонеты для коллекционеров.