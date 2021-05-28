В Литве выпустили памятные монеты с ошибкой. На них отчеканили надпись на латышском языке

В Литве выпустили партию памятных монет номиналом два евро, посвященную биосферному заповеднику Жувинтас. На некоторые из них нанесли надпись на латышском языке. Об этом сообщил сайт Банка Литвы.

«Обращаем ваше внимание, что некоторые из памятных монет номиналом два евро, посвященных биосферному заповеднику Жувинтас, в нумизматической упаковке содержат производственную ошибку в надписи по краю», — рассказал регулятор.

По данным сайта, вместо литовской фразы «Свобода, единство, процветание» на монетах выбили «Боже, благослови Латвию» на латышском. Литовский монетный двор начал внутреннее расследование и ввел дополнительные меры контроля и профилактики.

Регулятор принес свои извинения за эту ошибку и напомнил, что у монет есть двухлетняя гарантия. Также их можно вернуть в течение двух недель в случае покупки в интернет-магазине. Как сообщил Банк Литвы, бракованных монет во всей партии около 10%.

В 2018 году в Литве анонсировали выпуск первой в мире криптомонеты для коллекционеров.