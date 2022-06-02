Литовский министр Скайсте призвала ЕС разработать схему передачи замороженных российских активов Украине

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте призвала Евросоюз разработать регламент, по которому замороженные активы российских предпринимателей за границей можно будет передать на восстановление Украины. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на радиостанцию iniu Radijas.

По данным газеты «Взгляд», Скайсте отметила, что сейчас это невозможно осуществить из-за отсутствия схемы передачи.

«Замороженные российские активы находятся за границей и могут быть задействованы для финансирования будущего восстановления Украины, но пока этот процесс юридически никак не регламентирован», — подчеркнула она.

МИнистр призвала Евросоюз создать механизм, который позволит это сделать.