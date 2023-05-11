Мир 11 мая 2023, 12:36 Литовский европарламентарий Мажилис призвал принять меры в случае содействия стран Центральной Азии России

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Европарламентарий от Литвы Людас Мажилис обратился к Еврокомиссии с призывом принять меры в случае, если страны Центральной Азии будут содействовать России в обходе санкций. Об этом написал RT.

Мажилис сослался на данные различных отчетов, отметив, что в 2022 году торговый оборот стран Центральной Азии и России вырос на 60—80%.

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«В результате увеличившегося экспорта товаров двойного назначения в Центральную Азию, произведенные в ЕС компоненты можно обнаружить в российском военном оборудовании и вооружениях, используемых в конфликте с Украиной», — сообщил европарламентарий.

Он поинтересовался у Еврокомиссии, какие меры будут приниматься, если подтвердится посредничество центральноазиатских стран в перепродаже России товаров, подпадающих под санкции.