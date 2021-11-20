Литовский дипломат предложил разместить мигрантов на Украине и в Молдавии

В Литве предложили новый способ решения миграционного кризиса на границах ЕС. Экс-глава литовского МИД, бывший посол Литвы на Украине и в Белоруссии Пятрас Вайтекунас заявил, что кроме высылки мигрантов на их родину — есть возможность отправить на Украину или в Молдавию.

Свое предложение Вайтекунас объяснил тем, что нельзя допустить подрыва европейских ценностей фактом смертей мигрантов на границах. «Так или иначе, мы должны их оттуда или выслать, или принять, или попросить наших друзей где-нибудь в Украине и Молдове их принять в какие-нибудь свои лагеря. Но люди не должны умирать от холода на границе с ЕС», — сказал дипломат в интервью литовскому телеканалу Info TV.

Ситуация с мигрантами в последнее время резко обострилась на границах Польши, Литвы и Латвии. Все эти страны бьют тревогу из-за роста количества задержанных, которые пытаются проникнуть туда незаконно. Большинство перебежчиков — выходцы из стран Ближнего Востока и Африки.

Европа считает, что к организации миграционного кризиса причастен Минск. В Белоруссии такие обвинения отвергают. Хотя недавно президент Александр Лукашенко допустил, что некоторым мигрантам могли по собственному желанию помогать силовики в его стране. Глава государства добавил, что разбираться с частными вопросами он не будет.