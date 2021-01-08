Литовских общественников обвинили в шпионаже в пользу России

В заявлении прокуратуры говорится, что обвиняемые между собой не знакомы. Но оба они якобы завербованы сотрудником Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. Каждому из фигурантов он представлялся вымышленным именем.

Как утверждает издание Delfi, Туникайтис познакомился с россиянином во время пересечения пункта погранконтроля между Литвой и Россией в 2014 году.

Сначала он выполнял обычные просьбы: покупал новому знакомому бутылку вина или телефон. Но со временем по просьбе начал фотографировать ряд объектов, собирать информацию о некоторых людях и передавать ее знакомому. За это он, утверждают СМИ, получал вознаграждение под предлогом компенсации за визовый сбор.

На Грейчуса, как на представителя общественной организации, вышли через социальные сети. В ходе долгой переписки новый знакомый назначил встречу, где якобы пообещал финансировать мероприятия, которые организовывал общественник.

В обмен он должен был фотографировать или снимать участников этих акций, а также сторонних наблюдателей. Всю информацию он должен передавать особым конфиденциальным способом.

В прокуратуре отметили, что сотрудники спецслужб Литвы предупредили Грейчуса о том, что его знакомый работает на ФСБ, но это его не остановило.

Грейчуса и Туникайтиса задержали в марте 2020 года. Для них избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.