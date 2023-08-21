Мир 21 августа 2023, 13:39 Литовские фермеры начали бояться появления дешевого украинского зерна на внутреннем рынке LRT: в Литве фермеры начали опасаться появления украинского зерна на рынке Freepik

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Литовских фермеров насторожила перспектива появления украинского зерна на внутреннем рынке. Об этом в эфире радио LRT рассказал председатель ассоциации производителей зерновой продукции республики Аушрис Мацияускас.

«Мы опасаемся того, что предназначенное на вывоз украинское зерно может остаться в Литве, сбить рыночную цену и привести к убыткам», — сказал он.

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По словам эксперта, цены могут упасть даже в два раза, а конкурировать с Украиной страна не сможет, подчеркнул он. Украинское зерно, которое окажется в Литве, собираются перегружать в Клайпедском государственном морском порту, а затем отправлять на экспорт. Однако фермеры переживают, что оно может оказаться на рынке республики.

Ранее финансовый вопрос из-за неконтролируемого ввоза украинского зерна в страны ЕС встал между Польшей и Украиной. Поляки не захотели пускать чужую продукцию на внутренний рынок и даже пригрозили закрыть границы.