  • Литовские депутаты поддержали бойкот Украины в ПАСЕ из-за России

    30 сентября 2019, 19:35

    Анастасия Карпеева

    Член консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас приняли решение, что не станут участвовать в осенней сессии ПАСЕ. Причиной стало возвращение России в организацию. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

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    Два депутата поддержали решение Украины не участвовать в сессии ПАСЕ.

    «После просьбы (главы делегации Украины Елизаветы) Ясько о солидарности мы не можем махнуть на это рукой. Именно поэтому мы единодушно решили не принимать участие в осенней сессии ассамблеи, учитывая пренебрежение международными обязательствами России и дальнейшую демонстрацию военной агрессии», — заявил Зингерис в Facebook.

    Ранее глава украинской делегации Елизавета Ясько объяснила, что продолжение работы в Ассамблее означало бы согласие Украины стать частью «несправедливого процесса по возвращению России».