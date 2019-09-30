Литовские депутаты поддержали бойкот Украины в ПАСЕ из-за России

Грузинская делегация решила не участвовать в открытии сессии ПАСЕ из-за возвращения России Подробнее

Два депутата поддержали решение Украины не участвовать в сессии ПАСЕ.

«После просьбы (главы делегации Украины Елизаветы) Ясько о солидарности мы не можем махнуть на это рукой. Именно поэтому мы единодушно решили не принимать участие в осенней сессии ассамблеи, учитывая пренебрежение международными обязательствами России и дальнейшую демонстрацию военной агрессии», — заявил Зингерис в Facebook.

Ранее глава украинской делегации Елизавета Ясько объяснила, что продолжение работы в Ассамблее означало бы согласие Украины стать частью «несправедливого процесса по возвращению России».