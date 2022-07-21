Литовкин счел преувеличением сообщение об истощении запасов оружия на Украине

Военный эксперт Виктор Литовкин обсудил с РИА ФАН материал французского издания Libération, в котором говорится, что Украина, полностью зависящая от поддержки Запада, находится на грани истощения запасов оружия.

«Весь вопрос в том, что, публикуя подобные материалы, французские промышленники хотят получить новые заказы для своего военно-промышленного комплекса. По сути, это такой „плач Ярославны“ о том, что у Украины якобы „не осталось вооружений, она в опасности“ и т. д.», — объяснил специалист.

По его словам, подобные разговоры об исчерпании оружейных запасов являются явным преувеличением, которые нацелены на выбивание новых заказов из бюджета. Другой момент — Штаты всячески стимулируют европейцев поставлять Украине вооружение.

«Цель Вашингтона проста — они хотят „повязать кровью“ своих союзников по НАТО, так же, как это делается в любой банде, чтобы никто из нее не вырвался и не „сдал“ своих подельников. Именно с этой целью французов, немцев и прочих заставляют отправлять оружие Киеву», — добавил собеседник информагентства.