Мир 03 декабря 2023, 23:05 Листовки о возможном закрытии границы с Россией начали распространять в Эстонии Погранслужба Эстонии предупредила о возможном закрытии границы с РФ Unsplash

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Эстонские пограничники начали раздавать едущим в Россию людям листовки с предупреждением о возможном закрытии границ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции и погранохраны.

Согласно данным из буклетов, в течение последних недель РФ якобы направляет на границу с Эстонией иностранцев, у которых нет визы для въезда в Евросоюз. В погранслужбе предупредили, что эстонское правительство могут вынудить последовать примеру Финляндии, которая закрыла все КПП.

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«Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, Вы будете должны воспользоваться другим пограничным пунктом», — написали в листовках.

Финские власти решили до 13 декабря закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия мигрантов и установили двойные заграждения. РФ предупредила, что такое решение обернется для Финляндии большими проблемами.