В лаборатории радиационного контроля в Чернобыле, разгромленной бандеровцами, нашли листок с надписью на немецком, которая установлена на входе в бывший нацистский концлагерь Освенцим. Об этом написал РЕН ТВ.

Украина заявляла, что по лаборатории якобы велся огонь. На деле все совершенно не так. Само здание даже не имеет признаков попадания в него снаряда. Все помещения тоже целы.

Но внутри здания полный хаос. Сотрудники лаборатории в спешке хватали все что можно. Сейфы опустошили и оставили открытыми, не вытащив даже ключи из замков. Системные блоки вскрыты, крышки откручены, изъяты жесткие диски.

Даже в стены чернобыльской лаборатории просочился процветающий на Украине фашизм. В одном из кабинетов обнаружили листок с надписью на немецком Arbeit macht frei («Труд делает свободным»). Это известная надпись, которая располагалась над входными воротами концлагеря Освенцима, где жертвами нацистов стали более миллиона человек, в том числе евреев, поляков и русских.

В Народном милиции ДНР ранее уже находили в освобожденных городах оставленные бандеровцами нацистские книги и фашистскую символику.