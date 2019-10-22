Лисичанск остался без воды, больниц и роддомов

Уже пятые сутки в городе отключено водоснабжение. «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) приняло такие меры из-за задолженности местного водоканала по электроэнергии в 168 миллионов гривен (около 427 миллионов рублей).

100 тысяч жителей оказались без воды. Все больницы города закрыли и отменили плановые операции. Местный роддом также закрыт, рожениц отправляют в соседний Сестрорецк. Школы закрылись на досрочные каникулы.

Виктор Францов, глава «Лисичанскводоканала», признал факт задолженности и заявил на сайте горсовета, что предприятие не имеет возможности выплатить деньги ЛЭО.

Администрация города выступила с требованием возобновить водоснабжение и написала письма президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и другим чиновникам.

Однако, как передало издание «Час Пик» слова депутата горсовета Лисичанска Юлии Машуты, «область даст миллион. Плюс город 500 тысяч гривен. Плюс должны заплатить угольщики 500 тысяч». Речь идет о банкротстве ЛЭО и аресте ее счетов. Высказываются опасения, что на весь период бюрократических процедур город останется без воды.