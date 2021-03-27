Лишившийся опеки над детьми испанец въехал в прохожих

Семь человек пострадали из-за наезда автомобиля в испанской провинции Гвадалахара. Мужчина на минивэне въехал в террасы двух баров. Водитель заявил, что действовал умышленно, сообщило издание CMMedia.

Инцидент произошел в муниципалитете Юнкера-де-Энарес. SEAT Alhambra вылетел на тротуар в центре города и снес столики, за которыми сидели посетители. В результате четыре человека попали в больницу. Самую серьезную травму получил 66-летний мужчина — у него открытый перелом ноги.

Водителя задержали. Им оказался житель соседнего городка Мохаммади Х., который ранее не попадал в поле зрения полиции. В его крови не нашли следов алкоголя или наркотиков.

Виновник аварии объяснил свои действия отчаянием, вызванным потерей опеки над детьми.

Ранее в Москве арестовали 25-летнего водителя, машина которого вылетела на тротуар, убив двух женщин. Виновник аварии скрылся с места аварии. На допросе он утверждал, что в машине не сработали тормоза, а сам он собирался пойти в полицию, но не успел.