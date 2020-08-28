Русский язык в Белоруссии предложили лишить госстатуса

Единственный государственным языком Белоруссии может быть белорусский язык, поэтому русский язык надо лишить госстатуса, который он получил в результате внесения поправок в Конституцию республики в 1996 году.

Об этом в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» заявил 85-летний экс-глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич. Он подчеркнул, что с русскими противостояния и межнациональной розни никогда не было.

«Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру… Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины», — цитирует Шушкевича РИА «Новости».

Он также признал, что переход на белорусский будет сложным и длительным.

На днях калининградская прокуратура потребовала избавиться от надписи Neuhausen на фасаде дома в Гурьевске. Нойхаузеном город назывался при немцах, и прокуроры усмотрели в старом названии «отрицание итогов Второй мировой войны».