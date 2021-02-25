Рассмеявшийся над словами Пашиняна военачальник лишился должности

В Армении освободили от должности первого заместителя начальника Главного штаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна. Указ подписал президент страны Армен Саркисян по представлению премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее Хачатряна попросили прокомментировать высказывание Пашиняна о том, что российские ракетные комплексы «Искандер» «не пригодны для использования», поэтому их и не стали массово применять во время последней войны с Азербайджаном. По словам Пашиняна, «ракеты „Искандера“ не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Хачатрян на это рассмеялся, заявив, что подобного произойти не могло. «Это несерьезно, невозможно», — сказал он изданию Yerevan.Today.

Вскоре Минобороны Армении выпустило заявление, сообщив, что издание привело не весь разговор с первым замначальника Главного штаба.

В ноябре 2020 года армянский генерал Мовсес Акопян говорил, что во время военных действий в Нагорном Карабахе Армения применила «Искандер». Когда и где это было, он уточнять отказался.