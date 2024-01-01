Мир 01 января 2024, 18:52 Лишились почти полумиллиона солдат. В США сделали предположение о потерях ВСУ Подполковник Дэвис: потери ВСУ могли достичь полумиллиона солдат Ministry of Defense of Ukraine

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ВСУ потеряли уже порядка 500 тысяч военнослужащих. Такое предположение озвучил на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Эксперт обратил внимание, что после летнего контрнаступления украинским вооруженным силам потребовалось дополнительно полмиллиона солдат.

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«И это говорит о том, что <…> потери, вероятно, уже близки к этой цифре и, может, даже выше», — предположил Дэвис.

Экс-военный заметил, что западные партнеры Украины предпочитали замалчивать реальные потери ВСУ. Эти данные либо держали в секрете, либо говорили о якобы удивительно низких показателях.

Вместе с тем украинская армия сейчас не способна совершить новую наступательную операцию, подчеркнул он. А причина этого кроется в том числе в дефиците самых разных категорий вещей.

«Сейчас у нас есть косвенное подтверждение тому, что потери ВСУ ошеломляюще высоки», — заключил он.

О том, что Генштаб ВСУ попросил о мобилизации еще от 450 до 500 тысяч человек, президент Украины Владимир Зеленский заявлял 19 декабря. При этом он заметил, что бюджету страны это обойдется в дополнительные 500 миллиардов гривен.