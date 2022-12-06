Мир 06 декабря 2022, 13:44 Лишение телеканала «Дождь» лицензии на вещание в Латвии назвали примером иллюзии свободы Представитель Кремля Песков счел ситуацию с «Дождем» в Латвии примером иллюзии свободы РИА «Новости»

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Лишение телеканала «Дождь»* лицензии на вещание в Латвии стало ярким примером ошибочности иллюзий о свободе слова на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», — сказал представитель Кремля.

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Песков напомнил, что все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, есть свобода слова, а дома — несвобода.

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Во вторник, 6 декабря, стало известно, что телеканал «Дождь»* выгнали из Латвии. Национальный совет по электронным СМИ прибалтийской страны аннулировал лицензию СМИ. Решение вступит в силу 8 декабря.

Днем ранее «Дождь»* оштрафовали на 10 тысяч евро за демонстрацию карты с Крымским полуостровом в составе России.

*Минюст России включил телеканал «Дождь» в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.