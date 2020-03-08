«Лишена смысла»: стала известна причина отказа России от сделки с ОПЕК

Сделка по сокращению нефтедобычи стран альянса ОПЕК+ так и не состоялась. Россия отказалась от соглашения, так как оно было бессмысленным. Участники встречи просто озвучили непартнерские условия.

«С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи», — приводит РБК слова пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева.

Он добавил, что страны могли прийти к сделке и при нынешних условиях. Несмотря на это, они сделали непартнерское предложение, которое не подразумевает компромисса.

«И, наконец, мы должны монетизировать нашу ресурсную базу. У нас великолепная ресурсная база. В отличие от некоторых коллег, у которых ее нет и монетизировать нечего. И которые прикрывают неконтролируемое падение добычи фиговым листком соглашения ОПЕК+», — пояснил Леонтьев.

Страны ОПЕК+ 6 марта провели напряженные переговоры, но не смогли заключить сделку по сокращению нефтедобычи. С 1 апреля закончится действующее соглашение об ограничении ежедневной добычи нефти на 2,1 миллиона баррелей в день. Как заявили в «Лукойле», отмена сделки приведет к тому, что Россия потеряет от 100 до 150 миллионов долларов в день.