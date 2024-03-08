08 марта 2024, 09:38
«Лишь потому». Трамп назвал странную причину спецоперации
Трамп: Путин начал СВО из-за неуважения к Байдену
Президент России Владимир Путин начал спецоперацию на Украине, поскольку не уважает лидера США Джо Байдена. Таким мнением поделился бывший американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
«Путин [начал СВО] лишь потому, что он не уважает Байдена. <…> Этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа», — говорится в сообщении.
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Трамп добавил, что подобных ситуаций не будет, если он вновь займет президентское кресло.
Ранее Трамп назвал обращение Байдена к конгрессу «позором для страны». По мнению бизнесмена, в этой речи не было сострадания, но было много гнева, — в итоге она стала худшей из когда-либо произнесенных.
Байден обратился к Путину с заявлением о том, что США «не прогнутся» в вопросе поддержки Украины, и призвал конгресс одобрить законопроект о помощи стране. По традиции американский лидер оговорился, призвав защищать угрозу демократии. Кроме того, он случайно пригласил американцев в Москву.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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