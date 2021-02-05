Британцы приняли странные огни в небе за пришельцев. Но это всего лишь Илон Маск

В небе над Великобританией заметили странные огни, напоминающие пунктирную линию. Они могли бы сойти за НЛО, но явлению нашли более «приземленное» объяснение. В их появлении виноват Илон Маск.

Свечение заметили жители британского Глостера, сообщил портал GloucestershireLive. Один из них отправил изданию сделанный снимок.

«Похоже на пунктирную линию. Это продолжалось около четырех-пяти минут, и [огни] падали с неба», — рассказал очевидец явления.

Непонятные огни, несколько похожие на НЛО, могут иметь отношение к деятельности компании Илона Маска SpaceX. Сейчас она разворачивает глобальную спутниковую систему Starlink. Ее аппараты, которые обеспечивают широкополосный доступ в интернет, стали регулярно замечать в небе.

Снявший светящийся «пунктир» мужчина заметил, что и раньше видел спутники Starlink, но утром 4 февраля огни выглядели «очень и очень странно».

Источник фото: Tracey Harvey / Facebook

«Кто-нибудь еще видел эти чудеса от Илона Маска этим утром? Я не знала, что это было, когда увидела, и, должна признаться, что несколько раз протерла глаза! Рада, что так было не только со мной», — написала в Facebook местная жительница, приложив к публикации сделанный снимок.

Огни в небе над Глостером появились не впервые. Их замечали еще в 2020 году. Тогда тоже сначала подумали на НЛО.

«Если вы видели странные огни в небе и думали, что это вторжение пришельцев, вынужден вас разочаровать», — писал один из пользователей социальной сети, прикрепив ссылку на статью того же издания.