Британцы приняли странные огни в небе за пришельцев. Но это всего лишь Илон Маск
Свечение заметили жители британского Глостера, сообщил портал GloucestershireLive. Один из них отправил изданию сделанный снимок.
«Похоже на пунктирную линию. Это продолжалось около четырех-пяти минут, и [огни] падали с неба», — рассказал очевидец явления.
Непонятные огни, несколько похожие на НЛО, могут иметь отношение к деятельности компании Илона Маска SpaceX. Сейчас она разворачивает глобальную спутниковую систему Starlink. Ее аппараты, которые обеспечивают широкополосный доступ в интернет, стали регулярно замечать в небе.
Снявший светящийся «пунктир» мужчина заметил, что и раньше видел спутники Starlink, но утром 4 февраля огни выглядели «очень и очень странно».
«Кто-нибудь еще видел эти чудеса от Илона Маска этим утром? Я не знала, что это было, когда увидела, и, должна признаться, что несколько раз протерла глаза! Рада, что так было не только со мной», — написала в Facebook местная жительница, приложив к публикации сделанный снимок.
Огни в небе над Глостером появились не впервые. Их замечали еще в 2020 году. Тогда тоже сначала подумали на НЛО.
«Если вы видели странные огни в небе и думали, что это вторжение пришельцев, вынужден вас разочаровать», — писал один из пользователей социальной сети, прикрепив ссылку на статью того же издания.