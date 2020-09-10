Лионель Месси купил слепому подростку очки за 400 тыс. руб. Видео

Звезда «Барселоны» Лионель Месси купил за 4200 фунтов стерлингов 10-летнему Майки из Лондона очки израильской компании OrCam Technologies, предназначенные для слепых и слабовидящих людей.

Издание Daily Mail сообщило, что футболист решил сотрудничать с компанией, производящей гаджеты для слепых в целях повышения осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются лишенные зрения или слабовидящие люди в обществе. Месси намерен ежегодно дарить очки OrCam MyEye нуждающимся в них людям при личной встрече.

Впоследствии все они станут членами «команды мечты OrCam», которую возглавляет Месси.

Майки из лондонского Энфилда стал последним обладателем устройства, которое, по словам его родителей, изменило жизнь ребенка. Перед началом пандемии коронавируса спортсмен уже встречался с 12 людьми, страдающими нарушениями зрения, и передал им очки OrCam.

Футболист признался, что раздача устройств стала особенно ярким моментом в его жизни.

«Эмоции были невероятными. Встреча с этой удивительной группой людей со всего мира была поистине волшебным и вдохновляющим моментом», — заявил Лионель Месси. Футболист подчеркнул, что гордится тем, что стал послом компании OrCam, продукция которой действительно имеет значение для многих людей.

По последним данным, в мире около 300 миллионов человек страдают слепотой или различной степенью нарушения зрения.