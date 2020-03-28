Линию соприкосновения ЛНР и Украины приравняли к государственной границе

Постановляю определить, что линия фактического разграничения, проходящая между территорией, находящейся под контролем Луганской Народной Республики и территории Луганской Народной Республики, временно находящейся под контролем государства Украина, приравнивается к статусу государственной границы Указ.

Границу между ЛНР и Украиной установили в пределах всей Луганской области. Теперь в Луганскую Народную Республику граждане Украины смогут попасть только в исключительных случаях. В указе подчеркивается, что украинцы смогут попасть в республику в составе зарегистрированных организованных групп. Всех прибывших с повышенной температурой и признаками ОРВИ будут принудительно госпитализировать. Остальным после пересечения границы придется провести 14 дней в обсервационных отделениях.

В указа уточняется, что въезд в ЛНР при необходимости может быть осуществлен не чаще чем раз в две недели «на основании отдельного решения чрезвычайной противоэпидемиологической комиссии при правительстве ЛНР».