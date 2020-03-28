    28 марта 2020, 18:21

    Линию соприкосновения ЛНР и Украины приравняли к государственной границе

    Нина Петлинова

    Линию разграничения между Донбассом и Украиной приравняли по статусу к государственной границы. Такой указ подписал глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
    Линию соприкосновения ЛНР и Украины приравняли к государственной границе

    Постановляю определить, что линия фактического разграничения, проходящая между территорией, находящейся под контролем Луганской Народной Республики и территории Луганской Народной Республики, временно находящейся под контролем государства Украина, приравнивается к статусу государственной границы

    Указ.

    Границу между ЛНР и Украиной установили в пределах всей Луганской области. Теперь в Луганскую Народную Республику граждане Украины смогут попасть только в исключительных случаях. В указе подчеркивается, что украинцы смогут попасть в республику в составе зарегистрированных организованных групп. Всех прибывших с повышенной температурой и признаками ОРВИ будут принудительно госпитализировать. Остальным после пересечения границы придется провести 14 дней в обсервационных отделениях.

    В указа уточняется, что въезд в ЛНР при необходимости может быть осуществлен не чаще чем раз в две недели «на основании отдельного решения чрезвычайной противоэпидемиологической комиссии при правительстве ЛНР».