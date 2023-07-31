Мир 31 июля 2023, 12:18 Линии обороны ВС России назвали смертельными для украинской армии The Economist: линии обороны армии России смертельны для ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ сталкиваются с летальным сочетанием различных видов вооружения ВС России в зоне спецоперации, сообщил The Economist. По словам автора материала, речь идет о миллионах мин, дронов и барражирующих боеприпасов Lancet, создающих помехи и выводящих из строя украинские БПЛА.

По оценке генерала австралийской армии в отставке Мика Райана, оборонительные позиции подразделений ВС РФ с технологической точки зрения представляют явление более сложное, чем все, с чем сталкивались военные в мире за многие десятилетия.

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Это связано в том числе с плотной сетью датчиков и каналов передачи данных, указал The Economist. Поэтому даже при условии обезвреживании мин авиация или артиллеристы очень быстро засеивают поля боеприпасами.

Прорыв через такую оборону требует оперативных навыков на очень высоком уровне, подчеркнул Райан.

Ранее бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер предположил, что США уже приказали Украине завершить контрнаступление.