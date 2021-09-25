Лимит на покупку бензина ввели в Великобритании

Британская компания розничной торговли EG Group, которая является оператором заправочных станций в стране, ввела лимит на продажу бензина. Экономический редактор издания Times Стивен Свинфорд написал в Тwittеr со ссылкой на представителей предприятия, что теперь можно купить только 30 фунтов топлива на человека.

Изменения связаны с беспрецедентным спросом на бензин. Жители Великобритании стали массово закупать топливо после того, как некоторые заправочные станции в стране закрылись из-за нехватки водителей бензовозов.

На данный момент проблем с количеством самого бензина в Соединенном Королевстве нет. Но все равно на АЗС выстраиваются огромные очереди. Министр транспорта Грант Шеппс призывает британцев не паниковать, но его слова пока не дают эффекта.

В пресс-службе компании Shell сообщили РИА «Новости», что повышенный спрос на топливо уже стал причиной огромных очередей на заправках. Специалисты считают, что введение лимита на покупку поможет дать шанс купить хотя бы немного бензина всем желающим.

В России тем временем впервые за последний год отмечается снижение розничных цен на бензин. Начиная с сентября 2020-го, стоимость только росла. Владельцы независимых АЗС выступили с предложением к ФАС разработать новые меры, чтобы стабилизировать рынок и в будущем избежать сильных скачков.