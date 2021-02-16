Британская компания установила для сотрудников лимит на объем живота

Британская компания DVLA ввела для своих сотрудников новое правило. Теперь на работу допускаются только те, кто подходит по объему талии. Решение уже раскритиковали профсоюзы.

Всем работникам компании раздали анкеты, где они должны были указать среди прочих пунктов размер своей талии. По словам руководителей, это необходимо из-за пандемии коронавируса. Избыточный вес повышает риск заболеть ковидом.

«В анкете задается ряд вопросов о возрасте, состоянии здоровья, весе и этнической принадлежности, которые могут повысить риск серьезного заболевания после заражения коронавирусом. <…> На протяжении всей пандемии мы уделяли особое внимание безопасности наших сотрудников», — пояснил представитель компании. Цитату привело издание The Sun.

Он заявил, что работники имеют право не отвечать на тот или иной вопрос. При этом в анкете установлены пределы по объему живота: 84 сантиметра для женщин и 101 — для мужчин. За свои ответы сотрудники получают баллы. Если набралось более четырех баллов, а человек не может работать удаленно, то его отправят в «специальный оплачиваемый отпуск».

Профсоюзы назвали заполнение анкеты унизительным. Политику компании раскритиковали и некоторые официальные лица. По их словам, нельзя отказывать в допуске на работу из-за размера талии.